Konya'da sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişinin sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada sahte alkolü satan şüphelinin N.D. (67) olduğunu belirledi.

Şüpheliyi Yeni Mahalle'deki adresinde gözaltına alan ekipler, evde satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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