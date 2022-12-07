Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya’nın Ereğli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlyas Tufan idaresindeki 26 LD 77 plakalı tır, Adana - Konya kara yolu Hortu Mahallesi yakınlarında karşı şeritten gelen İsmail Aylıdere'nin kullandığı 42 AHZ 422 plakalı kamyonla çarpıştı.

Arkadan gelen Hasan Çetin yönetimindeki tır da kazaya karışan tırın dorsesine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüler Tufan ile Aylıdere'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyondaki Suriye uyruklu bir kişi, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tufan ve Aylıdere'nin cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.