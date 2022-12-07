Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Aralık'ta köpeğe ateş eden kişinin suç aletiyle yakalandığı, hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Olayı şiddetle telin ediyoruz. Can dostlarımıza zarar veren her hareketin titizlikle takip edileceği ve gerekli müeyyidelerin uygulanacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.