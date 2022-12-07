Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Konya'da sergi ziyaretinde bulundu

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KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Konya'da düzenlenen "Anadolu Arifleri ve Alimleri" yazma eser sergisini ziyaret etti.

Yavuz, Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyi gezdi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve sergiye ev sahipliği yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'tan, eserlere ilişkin bilgi aldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, 18 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak sergiyi tüm Konyalıların görmesini istediklerini söyledi.

Serginin manevi bir atmosfere sahip Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmesinin anlamlı olduğuna değinen Macit, "Tantavi Kültür Merkezi, özellikle Konya’da yaşamış, Konya’ya seyahat etmiş, Konya’dan seyahat etmiş 13. yüzyılın çok büyük mütefekkirlerinin, mutasaffıvlarının, ariflerinin günümüze ulaşmış eserlerinden bir seçki yaparak belirli bir konsept etrafında oluşturduğumuz bu yazma eser sergisinin sunumu için ideal bir mekan olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Macit, dünya standartlarında çok nadir yapılan bir sergi düzenlediklerini vurgulayarak, "Özellikle de bu büyük alimlerin, İbn-i Arabi'nin, Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Sadreddin Konevi'nin, Sıraceddin Urmevi'nin eserlerinin bizzat orijinallerinin yer aldığı bu yazma eser sergisine halkımızın ziyaretleriyle bu manevi üstatlarımızı ruhlarını şad edeceklerini düşünüyoruz. Bu eserlerin her birisi çok yüksek nitelikli ve özellikli, biricik nüshalardan oluşuyor." ifadesini kullandı.

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