Para Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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KONYA (AA) - Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması, 65 kulüpten 195 sporcunun katılımıyla Konya'da tamamlandı.

Daha önce İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde mücadele etti.

Sporculara madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Genel Sekreter Mehmet Berk İnan ve Para Yüzme Teknik Kurulu takdim etti.

Toplamda 375 madalyanın verildiği şampiyona sonrası açıklama yapan TBESF Başkanı Muaz Ergezen, "Konyalı sporseverlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdiğimiz şampiyonada çok sayıda sporcumuz, Para Yüzme Milli Takımı'na girebilmek için yarıştı. Halihazırda var olan yüzücülerimizin yanında yeni sporcu kardeşlerimizin olması, her anlamda mutluluk verici. İnşallah bugün burada madalyasını bizden alan sporcularımız, ileride paralimpik oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil eder. Başta yüzücü kardeşlerim olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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