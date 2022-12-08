Sultanlar Türbesi Şebiarus Haftasında ziyaret edilebilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultanlar Türbesi Şebiarus Haftasında ziyaret edilebilecek

AA

Sultanlar Türbesi Şebiarus Haftasında ziyaret edilebilecek

KONYA (AA) - Anadolu Selçuklu sultanlarının Alaaddin Camisi'ndeki türbeleri 7-17 Aralık'ta düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, ziyarete açık tutulacak.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan, Alaadin Camisi avlusunda yer alan Sultanlar Türbesi'nin, Konya'nın ziyaret noktalarından biri olduğu belirtildi.

Sultanlar Türbesinde resmi kayıtlara göre Sultan 2. Kılıçarslan, Sultan 1. Mesut, Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev, Sultan 4. Kılıçarslan, Sultan 1. Alaeddin Keykubat ve Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in mezarı sandukalarının bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapmış, Mevlana, Şems, Sadrettin Konevi, Sahip Ata gibi pek çok değerli vakıf insanının yaşadığı şehrimizde Anadolu Fatihi sultanlarımızın defnedildiği Selçuklu Sultanlar Türbesi mezarı ve sandukaları Şebiarus Haftası boyunca ziyaret edilebilecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KONYA - MEVLANA&#039;YI ANMA TÖRENLERİNDE YAPILAN SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA - MEVLANA'YI ANMA ...
Mevlana'yı anma törenleri 'Dostluk Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)
YEREL HABERLER Mevlana'yı anma törenleri 'Dostluk Vakti' yürüyüşüyle ...
Para Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Para Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Konya'da sergi ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Konya'da ...
(Görüntülü) KONYA&#039;DA 3 TIR&#039;IN KARIŞTIĞI KAZADA; 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA'DA 3 TIR'IN KARIŞTIĞI ...
Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli ...
Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü
Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) MEVLANA&#039;YI ANMA TÖRENLERİ &#039;DOSTLUK VAKTİ&#039; YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEVLANA'YI ANMA TÖRENLERİ ...
Konya'da sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli ...
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, gençlerle ...
Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunu sahneleyecek
YEREL HABERLER Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunu ...
Mevlana'yı anma törenleri 'Dostluk Vakti' yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER Mevlana'yı anma törenleri 'Dostluk Vakti' yürüyüşüyle ...
"Anadolu Arifleri ve Alimleri" yazma eser sergisi, Konya'da açıldı
YEREL HABERLER "Anadolu Arifleri ve Alimleri" yazma eser sergisi, ...
Karatay Tabiat Okulu projesinde son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Karatay Tabiat Okulu projesinde son aşamaya gelindi
Yunak'ta üniversite öğrencileriyle sağlık konusunda söyleşi yapıldı
YEREL HABERLER Yunak'ta üniversite öğrencileriyle sağlık konusunda ...
Konya Ansiklopedisi dijital erişime açıldı
YEREL HABERLER Konya Ansiklopedisi dijital erişime açıldı
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
HUDER Konya Şubesi olağanüstü genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER HUDER Konya Şubesi olağanüstü genel kurulu yapıldı
MAZLUMDER "sahipsiz başıboş köpeklere" ilişkin rapor hazırladı
YEREL HABERLER MAZLUMDER "sahipsiz başıboş köpeklere" ilişkin rapor ...
Konya'da kayalıklarda mahsur kalan 23 keçi 2 gün süren çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Konya'da kayalıklarda mahsur kalan 23 keçi 2 gün ...
Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan pilot taburcu edildi
YEREL HABERLER Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.