Seydişehirli öğrenciler 15 bin meşe palamudunu toprakla buluşturdu

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ortaokul öğrencileri 15 bin meşe palamudu dikti, çevre temizliği yaptı.

Seydişehir Belediyesi koordinesinde Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri, Pınarbaşı Mahallesi seyir tepesi bölgesinde çevre temizliği yapıp, 15 bin meşe palamudu tohumunu da toprakla buluşturdu.

Çevre temizliği ve palamut ekiminde öğrencilere eşlik eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, öğrencilere doğa sevgisi aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz de örnek bir çalışmaya imza attılar. Mahmut Esat Ortaokulu okul aile birliği, öğretmen ve öğrencilerimizin çevre temizliği ve doğa sevgisi takdire şayandır. Öğrencilerimiz bir taraftan temizlik yaparken bir taraftan da meşe tohumu dikiyorlar. Ben öğrencilerimize, okul idarecilerimize ve okul aile birliğimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Süleyman Boztepe, öğrencilerinin vatan, millet, bayrak sevgisi, çevre bilinci konusunda duyarlı olduklarını, hayata geçirdikleri kültürel ve sosyal proje çalışmalarında da akademik başarı aldıklarını söyledi.





















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