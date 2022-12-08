Binlerce fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu

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KONYA (AA) - Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Konya-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde bir yamaca mazı fidanlarıyla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilk olarak Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğine "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da Konya-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde bir yamaca mazı fidanlarından 3 bin 75 metrekare alana aynı logonun işlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yamaçtaki kayaların temizlenmesiyle başlayan çalışmada, Ereğli, Olcay, Altınapa ve Seydişehir orman fidanlıklarından getirilen 15 bin altuni mazı ve 53 bin doğu mazısı 15 günde toprakla buluşturuldu.

Ankara'dan Antalya'ya kara yoluyla seyahat eden yolcular, Konya'dan çıktıktan 25 kilometre sonra ağaçlardan oluşturulan logoyu görebiliyor. Türkiye yüzyılı logosu Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

- 3 bin 75 metrekarelik alanda oluşturuldu

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Türkiye Yüzyılı" yazısının ilkinin Ankara'da yapıldığına değinen Bal, kendilerinin de Konya'da böyle bir çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

Bal, "Bu kutlamalar çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılı' logomuzu, Konya-Antalya kara yoluna işledik. Bu logomuz 616 noktanın araziye aplikasyonuyla başladı. 15 bin altuni mazı, 53 bin de doğu mazısı olmak üzere toplam 68 bin mazı fidanı dikerek, 75 metre boyunda ve 41 metre genişliğinde, 3 bin 75 metrekarelik bir alanda 'Türkiye Yüzyılı' logomuzu oluşturduk." dedi.

Ay yıldız ile yazının 616 noktadan araziye uygulandığını anlatan Bal, zemine kırmızı toprak serildiğini, fidanların belirlenen noktalara tek tek dikildiğini belirtti.

- "Gökyüzünden ve yoldan Türkiye Yüzyılı yazısı ile hilal ve yıldızlar net şekilde görünmektedir"

Bal, logoyu oluştururken şekil vermesi kolay bir tür olan mazıyı seçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu fidanlar büyüdüğünde makasla, budama ve şekil verme işlemlerini yaparak yazıların, yıldızların, hilalin tek tek okunmasını, görülmesini sağlayacağız. Makasa gelen bir tür olduğu için mazı seçildi. Ağaçlar büyüdükçe şekil vererek görünür halde tutacağız. Gökyüzünden ve yoldan Türkiye Yüzyılı yazısı ile hilal ve yıldızlar net şekilde görünmektedir."

Bal, Konya Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu logoyu Türkiye Yüzyılına eser olarak bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.

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