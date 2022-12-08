Beyşehirli kadınlardan üniversite öğrencilerine çorba ikramı

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KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, üniversite öğrencilerine çorba dağıttı.

Beyşehirli kadınlar, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’nde öğrenim gören öğrencilere çorba ikramında bulundu.



Öğrenciler, sıcak çorba ikramından dolayı Beyşehirli kadınlara teşekkür etti.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, Beyşehirli kadınlar olarak farklı illerden ilçeye gelip eğitim alan öğrencilere sıcak bir çorba ikramı yapmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Birer anne olarak istedik ki ailesinden uzakta okumak için ilçemize gelen öğrencilerimize bir çorba ikramı yapalım. Aile özlemini böyle gidersinler istedik. 400 kişilik çorbamızı ikram ettik. Gönül isterdi ki daha fazla öğrenciye ulaşalım. Öğrencilerimiz de bu ikramımızdan çok memnun kaldı, dua edenler var, teşekkürlerini iletiyorlar. İnşallah dernek olarak daha önümüzde düzenlemeyi planladığımız çok etkinlikler var."



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