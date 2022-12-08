Konya'da aranan sigara hırsızlığı zanlısı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde marketten sigara çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir marketten sigara çaldığı gerekçesiyle polis ekiplerince aranan İ.A. yakalandı.

İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta bir marketin kilidinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, incelemede, marketten 57 bin lira değerinde sigara çalındığı tespit edilmişti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin B.Ö. ile İ.A. olduğunu belirlemiş, B.Ö. kısa sürede yakalanıp tutuklanmıştı.









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