Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.G. yönetimindeki 42 CFL 62 plakalı otomobil, Hamzaoğlu Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 42 M 8232 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.G. ile minibüsteki 6 yolcu, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.





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