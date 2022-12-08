Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.



Osmancık Mahallesi'nde bir köpeğe ateş ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan H.H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Aralık'ta köpeğe ateş eden kişinin suç aletiyle yakalandığı, hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtilmişti.





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