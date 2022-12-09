Konya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 litre etil alkol, 30 litre farklı içki aroması katılmış alkol ile çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, Ömer A, İbrahim Ü. ile Mehmet T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.