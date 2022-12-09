Seydişehir'de temel atma töreni yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir'de soğuk hava deposu, meyve-sebze kurutma, tohum eleme ve kurutma tesisi ile 11 ticari dükkanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hafif Sanayi Bölgesi'ndeki törende, 7 bin 480 metre karelik alana inşa edilecek tesisin maliyetinin 63 milyon lira olduğunu belirtti.

Tesisin çevre ilçelerde de hizmet vereceğini aktaran Tutal, "Çiftçiye ve üreticiye verdiğimiz önemle hububat borsamızın yanında hayata geçireceğimiz dev projemizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de üreticilere avantaj ve katma değer katacak yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da birlik ve beraberlik içinde ilçelerde büyük yatırımlara imza atıldığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Seydişehir'e 318 milyon liralık yatırım yapıldığını, çalışmaların her geçen gün devam ettiğini dile getirdi.

İl Müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan duanın ardından protokol üyelerince tesisin temeli atıldı.













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