Konya'da kadınları darbederek fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da kiraladığı günlük dairelerde zorla alıkoyduğu kadınları darbederek fuhuş yapmaya zorladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 7 daireyi farklı kimliklerle kiralayan ve bu evlerde alıkoyduğu kadınlara şiddet uygulayarak fuhuş yapmaya zorlayan bir şüpheli olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelinin "cinsel istismar", "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama" gibi çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan Fatma A. (27) olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreste gözaltına alınan Fatma A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.