Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davası devam ediyor

Aşk bir akıl tutulması mı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına sanık ve tanık anlatımlarıyla devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile tutuksuz yargılanan Zekeriya O, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve basın mensupları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, sanık Çelik'in eşi G.Ç, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Biz kendi yağımızda kavrulan bir aileyiz. Olay günü biz kayınvalidemi doktora götürdük ve sonra eve geldik. Komşumuz olan A.B. de bize geçmiş olsun ziyaretine geldi. Eşimin 21.30-22.00'a kadar evde olduğuna şahittir." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Çelik, "Konya'nın tapusunu bana verseler cinayet işlemem. Kediye bile taş atmam. Olayla hiçbir alakam yoktur." beyanında bulundu.

Büşra Büyükşen, "Ertuğrul Çelik'i teşhisim, iftira değil, tespittir." diyerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Büyükşen ailesinin avukatı Kazım Turan, sanık ve tanık beyanlarının çelişkili olduğunu öne sürerek, "Sanık Ertuğrul Çelik'in 21.30 ile 22.30 arası nerede olduğuna dair farklı farklı anlatımlar mevcuttur. Kaldı ki sanığın kendisi de daha önce verdiği bir ifadesinde 23.15'e kadar evde olduğunu iddia etmiş, sonra ifadesini değiştirmiştir. Ayrıca o gün annesini doktora götürdüğünü söylemesine rağmen hastane kaydı olmaması da çelişkiyi ortaya koymaktadır. Bize göre sanıkların suçları sabittir. En ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ederiz." diye konuştu.

Abdullah Başdemir'in avukatı Musa Doğan ise "Dosyada sanıkların cezalandırılması için yeterli sayılabilecek, her türlü şüpheden uzak bir somut delil yoktur. Anlatılanlar bir pembe dizinin ayrıntıları gibidir. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatını talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddianamede, Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddia makamı, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.