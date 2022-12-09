Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Yalçın, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti:

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KONYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, 6 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Metin Düzgün'ün Konya'daki ailesini ziyaret etti.

Yalçın ve beraberindekiler, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Harun ve annesi Hatice Düzgün ile evlerinde görüşerek, bir süre sohbet etti.

Yalçın, burada AA muhabirine, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında, 40 emniyet mensubu, 1 kamu görevlisi ve 6 vatandaşın şehit olduğunu belirtti.

Hain saldırının yarınki yıldönümü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Yalçın, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'ın görevlendirmesiyle, Konya'da yaşayan şehit Metin Düzgün'ün ailesini ziyarete geldik. Bakanımızın, ailemize selam ve hürmetlerini getirdik." dedi.

Yalçın, bugün olduğu gibi, bundan sonraki zamanlarda da şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Şehitlerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, bizler şehitlerimizin hizmetkarıyız ve her zaman onların emrindeyiz. Şehit ailemizin örnek ve güzel bir hikayesi var. Aslında bizi de buraya getiren o hikayedir. Harun bey, şehidimizin tazminatıyla bir Kur'an kursu yaptırıyor. Şehidimizin maaşıyla da her ay 10 çocuğa burs veriyor. Gerçekten ailemiz güzel bir örnek. Burada bizlerin de istifade ettiği manevi bir ortam oluştu. Şehidimizi de dualarla yad ettik."

Konuşmanın ardından Yalçın, şehit babası Düzgün'e plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzgün ise eşiyle istişare ettikten sonra, kendilerine verilen tazminatla mahallelerinde bulunan caminin altındaki Kur'an kursunun yapımına destek verdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

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