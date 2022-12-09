Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yargılama sürüyor

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KONYA (AA) - İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsünün Konya-Aksaray kara yolunda devrilmesi sonucu 6 kişinin ölmesi, 41 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otobüs sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Metin Ç, suçsuz olduğunu öne sürdü, tahliyesini istedi.

Metin Ç'nin avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.



Müvekkilinin 10 aydır tutuklu yargılandığını kaydeden Metin Ç, "İddianamede belirtilen 'taksirle öldürme" suçu için 10 aylık tutukluluk süresi çok uzun bir süredir. Ayrıca daha önce alınan raporlarda, araç kullanmasına engel bir durumunun bulunmadığı ortaya konmuştur. Trafik kaza tutanağında da müvekkilimin kusurlu olmadığı, yolda gizli buzlanma olduğu belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın araç kullanmaya engelinin bulunup bulunmadığına dair adli tıp kurumunca hazırlanacak raporun beklenmesine ve Metin Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüsün 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

Metin Ç, kazanın ardından bir süre tedavi gördükten sonra tutuklanmıştı.

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