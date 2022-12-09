Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da yapıldı

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KONYA (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şebiarus'un 750'inci yılında ülkede ve dünyada önemli işler yapmayı planladıklarını söyledi.

Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, TDBB'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, TDBB Genel Kurulu'nun haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldığını anımsattı.

Genel Kurul'a yapılan güçlü katılımın, bundan sonra yapacakları işler için kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Altay, "TDBB, kurulduğu günden itibaren bölgesinde önemli işler yapmış, özellikler kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi, şehircilik anlayışının gelişmesi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çok önemli projeler hayata geçirmiştir. Bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Altay, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın bundan sonra daha aktif olacağının, kendileri için de yeni bir heyecan oluşturduğunu belirtti.

Yeni hedeflerini bugünkü toplantıda koyacaklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Özellikle eğitim faaliyetlerinin artırılması, gençlikle ilgili çalışmaların yürütülmesi yeni dönem hedeflerimizden olacak. Şebiarus haftasındayız. Hz. Mevlana'nın ahirete irtihalinin 749. yılını etkinliklerle anıyoruz. Konya, bugünlerde yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce misafir ağırlıyor. Hz. Mevlana'nın öğretisinin tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu yıl özellikle hedefimiz, Şebiarus'un 750. yılına hazırlık olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğu gibi Şebiarus'un 750. yılı. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 750. yılda hem ülkemizde hem dünyada önemli işler yapmayı planlıyoruz."

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin temsilinin artırılması, uluslararası camiada ülkenin belediyecilik anlayışının tanıtılması, Türk Dünyası'nın sesinin daha fazla duyulmasıyla ilgili çalışmaya gayret edeceklerini aktardı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak'ın faaliyet raporunu okumasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.





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