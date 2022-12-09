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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Ünal, arşivcilik tarihini anlattı:

AA

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Ünal, arşivcilik tarihini anlattı:

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5 arşiv teşkilatından birine sahip olduğunu söyledi.

Ünal, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Arşivcilik Tarihimiz" konulu konferansta, Türkiye'nin arşivcilik tarihinin çok zengin olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin arşiv hafızasına çok önem verdiğini belirten Ünal, "Devlet arşivleri, Amerika'da Başkanlık ofisine bağlı ama alt statüde teşkilatlı. Rusya'da da doğrudan Başkana bağlı şekilde yürütülüyor. Dünya üzerinde kültür bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini yürüten devlet arşivleri var. Fakat bizde tarih boyunca hiçbir zaman statüsüne halel gelmemiştir." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'nin köklü arşive sahip olduğunun altını çizerek, bunun sayısal ve nitelik açısından dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar zenginlikte olduğuna işaret etti.

- "Bin civarında personelle belgeleri tasnif ediyoruz"

Türkiye'deki arşivin 2018'te tek bir merkez idaresine bağlandığını anımsatan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bin civarında personelle belgeleri tasnif ediyoruz. Dijitalleştiriyoruz ve kamuoyunun hizmetine açıyoruz. Bugün gelinen noktada Türkiye'de devlet arşivleri, organizasyon içinde statü olarak en olması gereken yere konuşlandırılmıştır. Bu açıdan önemli tepe bir kurum olmuştur. Bağımsız bir teşkilat olmuştur. Türkiye'nin tüm arşivlerinden sorumlu ve yetkili hale getirilmiştir. Bunun büyük faydaları vardır. Dünyada hiçbir ülkenin yaklaşamadığı rakama yaklaştık."

- "Hizmet kalitesinde belli noktaya geldik"

Ünal, hizmet kalitesinde belli noktaya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Buraya birden gelinmedi. Türkiye, dünyanın en büyük 5 arşiv teşkilatı varsa bunlardan birine sahiptir. Her ülkenin geliştirdiği alanlar vardır, bazıları restorasyonda, bazıları dijitalleşmede iyi bir noktaya gelmiştir. Macaristanlı bir tarihçi eserinde şöyle diyor: 'Biz Türklere çok şey borçluyuz. Türkler olmasaydı tarihimizin hiçbir kesitini bilemeyecektik.' Macaristan yıllarca Osmanlı idaresi altında yönetildi. Macar tarihçiler son derece meşhurdur. Birçok Türkolog yetiştirmiş. Bunun sebeplerinden biri de kaynaklarının bizde yer almasıdır. Tarihçileri, 'Türkler bir yeri fethettiğinde çok titiz ve hassas kayıt tutarlardı.' diyor. Osmanlı Devleti, müthiş şekilde kayıt sistemi oluşturmuştu. Bu basit değildi kendine has özellikleri ve sistematiği vardı. Osmanlı, tüm sahalarda olduğu gibi arşivcilik alanında da prensip, kanun ve nizam devletidir."

Konuşmaların ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Ünal, fakültede düzenlenen Arşiv Belgelerine Göre Konya'da Eğitim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi, eserleri inceledi.

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