Halı yıkama firması, tesis çatısına kurulan panellerle elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor

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KONYA (AA) - MELİKE KESKİN - Konya'da 22 yıldır halı yıkama faaliyetini sürdüren firma, çatısına kurulan güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini üreterek, sektörde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Firma sahibi Eren Mıhoğlugil, inşaat mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra halı yıkama firması sahibi babasıyla çalışmaya başladı.

Sektöre yenilikler kazandırmak isteyen Mıhoğlugil, iklim değişikliğiyle mücadele ve sektörel farkındalık için tesisin çatısına güneş enerjisi panelleri kurdu, firma binek otomobillerini de elektrikli araçlarla değiştiriyor.

Eren Mıhoğlugil, AA muhabirine, dünyanın, kaynakların kötü kullanımı nedeniyle bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları sonrası firma olarak "Ne yapabiliriz?" diye düşünmeye başladıklarını anlattı.

Bunun üzerine firma olarak kendi kullandıkları elektriği kendileri üretmeye karar verdiklerini aktaran Mıhoğlugil, "Bununla ilgili yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonrası iş yerimizin çatısına güneş panelleri döşettik. Burada 500 metrekarelik bir çatı alanımız var. Buraya 144 panel döşendi. Burada ürettiğimiz elektriği, halıların temizliğinde kullanıyoruz. Temiz enerji, temiz halılar diyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütün sektörlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını hedeflediğine değinen Mıhoğlugil, "İklim değişikliği konusunda devletimizin hassasiyeti had safhada. Biz de bu konuda yıllık 100 kilovatsaat elektrik üreterek yılda yaklaşık 120 ağacı doğaya geri kazandırmış oluyoruz. Bu elektriği güneşten gelen fotonlarla, yani tamamen doğadan güneşten aldığımız enerjiyle üretiyoruz. Ülkemiz bu konuda çok fazla kaynağa sahip. Yani yenilenebilir enerji konusunda çok fazla kaynağa sahibiz." diye konuştu.

- "Araçlarımızın bir kısmına elektrikli araçlarla değiştirdik"

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini, bunun için firmaların da önlemler alabileceğini vurgulayan Mıhoğlugil, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği kapımızda. Bununla alakalı ileride enerji krizleri çıkabilir. Hem doğayı koruyoruz hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma noktasında ülkemize destek oluyoruz. Sektörümüzde bu adımı atarak meslektaşlarımıza ön ayak olduğumuzu düşünüyoruz. Doğanın korunması ve temiz enerji açısından hem meslektaşlarımıza hem de ülkemizde üretim yapan, hizmet üretimi yapan tüm firmalara tavsiye ediyoruz. Şu anda araçlarımızın bir kısmına elektrikli araçlarla değiştirdik. Yani güneş enerjisi panelinden ürettiğimiz elektriği sadece halılarımızın temizliğinde değil, elektrikli araçlarımızı şarj etmek için de kullanıyoruz. Mevcut halı servislerimiz hala normal dizel yakıtlı araçlar ama teknoloji ilerledikçe bunları da elektrikli araçlara dönüştürmeyi planlıyoruz."





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