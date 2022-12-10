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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Selçuklu Belediye

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş

AYOS Konyaspor Basketbol: Murat Göktaş, Hasan Efe Uzun 3, Nikolov 5, Erkin Şenel 6, Troy Selim Şav 2, Can Altıntığ 7, Coleman 7, Ramazan Tekin 2, Badzim 18, Morgan 14, Eddie 18, Cevher Özer 5

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 17, Mithat Can Özalp , Needham 14, Enes Berkay Taşkıran 3, Berk Can Akın, Ömer Utku Al 1, Onuralp Bitim 25, Aguste 6, Dudzinski 15, Mehmet Nihat Atalan, Ahmet Düverioğlu 10, Clemmons 8

1. Periyot: 25-29

Devre: 48-53

3. Periyot: 64-80

5 Faulle Çıkan: 39.00 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)


KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 99-87 yendi.

Müsabakaya hızlı başlayan Bursaspor, periyodun başından itibaren ele geçirdiği üstünlüğü bitime kadar korumayı başardı. Konuk takım, ilk çeyreği 29-25 önde kapattı.

İkinci çeyrek, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. Hızlı hücumlarla sayı üretmeye başlayan Bursaspor, farkı bir ara 9 sayıya (43-34) kadar çıkardı. Konyaspor Basketbol ise bulduğu 3'lüklerle farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Konuk takım, soyunma odasına 53-48 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Bursaspor, farkı bir ara 13 sayıya (73-60) kadar çıkardı. Konyaspor Basketbol ise faul atışlarından doğan serbest atışlarla ürettiği sayılarla farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Bursaspor, mücadelenin 3. periyodunu 80-64 önde geçti.

Son bölümde etkili oyununu sürdüren konuk takım, farkı bir ara 15 sayıya (92-77) kadar çıkardı. Konyaspor Basketbol ise bu bölümde sayı üretmekte zorlandı. Bursaspor, mücadeleyi 99-87 kazandı.


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