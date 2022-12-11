Kulu'da hurda hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir işletmeden hurda çalan şüpheli tutuklandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir tarımsal ürünler işletmesi alanında bulunan metal hurdaları çalmaya çalışan kişileri gören güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yeri yakınlarında D.E'yi yakaladı.



Yapılan incelemelerde kaçan S.K. ve K.E. adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve K.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, D.E. tutuklandı.



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