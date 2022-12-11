Konya'da 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyşehir'de 2 ev ile madeni yağ üretim ve atık yağ geri kazanım fabrikasında kaçak akaryakıt bulundurulduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekiplerince kaçak akaryakıta el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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