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Konya'da "dur" ihtarına uymayarak kazaya neden olan alkollü sürücü yakalandı

AA

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak kazaya neden olan alkollü sürücü yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan, kaçarken biri polis iki kişinin yaralandığı kazaya neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Beyşehir Caddesi'nde polis ekipleri, 42 ANM 436 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Takipteki polis aracı Yunus Emre Caddesi ile Zehra Sokağı'nın kesiştiği kavşakta Kerim B. idaresindeki 42 BAY 42 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 42 BAY 42 plakalı otomobilin sürücüsü Kerim B. ile polis memuru S.A. yaralandı.

Kaçmaya devam eden şüphelilerin bulunduğu minibüs, Gürkan Caddesi ile Yunus Emre Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Erhan K. yönetimindeki 42 ABT 167 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kaza sonrası minibüsteki 2 şüpheli yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli sürücünün Emirkan K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Emirhan K'nin 1,43 promil alkollü olduğu belirlendi. Emirkan K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yaralanan polis memuru S.A. ile otomobil sürücüsü Kerim B'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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