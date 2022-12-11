Konya'da uyuşturucu etkisindeyken yaşlı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 9 yıl hapis istemi

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde uyuşturucu madde etkisindeyken, yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Burcu Çakıoğlu'nun olay günü arkadaşı Ö.Ö'yü aradığı, bir süre sonra Ö.Ö'nün yanında H.N.A. ve S.C. ile 42 RA 084 plakalı otomobille sanığın yanına geldiği, Burcu Çakıoğlu'nun aracı kullanmak istemesi üzerine sürücü koltuğuna geçtiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Daha sonra sanığın yanındaki uyuşturucu maddeyi Ö.Ö. ile kullandıkları belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Olay günü Burcu Çakıoğlu'nun yanında bulunan H.N.A, S.C, Ö.Ö. ile 42 RA 084 plakalı otomobille seyir halinde olduğu esnada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan araçla çarpmak suretiyle Yanılmazer'in bilinçli taksirle ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır."

Burcu Çakıoğlu (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yanılmazer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hastane ve polis raporlarında ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilmişti.

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