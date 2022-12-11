Konya'da hayvanseverlerden "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla basın açıklaması

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KONYA (AA) - Konya'da hayvanseverler, "81 İl Sokak Hayvanları İçin Tek Ses Tek Yürek" basın açıklaması için bir araya geldi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan Konya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla basın açıklaması yaptı.

Hayvanların barınaklarda değil sokaklarda yaşaması gerektiğini savunan hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma faaliyetlerini artırmasını, hayvanların kısırlaştırma ve aşılamaları yapıldıktan sonra alındıkları yerlere tekrar bırakılmasını talep etti.



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