GÜNCELLEME - Beyşehir Gölü kıyısında sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Beyşehir-Akseki kara yolu 8. kilometresinde sazlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin Beyşehir Gölü kıyısındaki ormanlık alana sıçramaması için zabıta ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldı.

Jandarma ekipleri de Beyşehir-Akseki kara yolunda ulaşımı kontrollü sağladı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle birkaç noktada devam eden yangına müdahale ederek, yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına aldı.

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