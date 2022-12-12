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Mevlana Müzesi'ni 11 ayda yaklaşık 3 milyon ziyaretçi gezdi

AA

Mevlana Müzesi'ni 11 ayda yaklaşık 3 milyon ziyaretçi gezdi

KONYA (AA) - MELİKE KESKİN - Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 905 bin kişi ziyaret etti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, kültür, tarih ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olmayı sürdürüyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan Müze, hem yurt içi hem de dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1926'da müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

Tilavet Odası'nda hat sanatıyla alakalı levhalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alırken, Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

- Her milletten insanın ilgisini çekiyor

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine, kentte Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin devam ettiğini, törenler dolayısıyla yıl boyu olduğu gibi çok sayıda turisti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mevlana Müzesi'nin her milletten insanın ilgisini çeken bir müze olduğunu vurgulayan Yarar, "Salgın öncesi Mevlana Müzesi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeydi. Yine geçen sene de salgın sonrası en çok ziyaret edilen müze oldu. Geçen seneki rakam 1 milyon 880 bin civarındaydı. Bu sene ise şu an 2 milyon 905 bin kişi olmuş. Bunun yaklaşık yüzde 10'u yabancı misafir, diğerleri de yerli misafirlerimizdir. Önümüzde 17 Aralık Şebiarus Töreni var. Bu tarihte ve 17 Aralık'tan sonra gelecek misafirlerimizle rakamın 3 milyonu geçeceğini tahmin etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- Uzak Doğu ülkeleri büyük ilgi gösteriyor

Şebiarus törenleri döneminde daha çok İran'dan ziyaretçi alan müzenin yıl genelinde ise çoğunlukla Uzak Doğulu misafirleri ağırladığını anlatan Yarar, şunları kaydetti:

"Bahreyn, Kuveyt, Katar, Lübnan gibi ülkelerden gelen misafirlerimizin yanı sıra Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan gelen misafirlerimizi de görüyoruz. Bunu yıla yaydığımızda Uzak Doğu ülkelerinin, Malezya'nın Endonezya'nın, Kore'nin daha öncelikli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Türkiye'nin bütün şehirlerinden Hazreti Mevlana'ya ziyaret için gelen pek çok insanımızı burada ağırlıyoruz."

Yarar, Hazreti Mevlana'nın mesaj ve öğretileriyle güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen bir mutasavvıf olduğunu, bu nedenle Mevlana Müzesi'ne olan ilginin de hiçbir zaman azalmayacağını sözlerine ekledi.

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