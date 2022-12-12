Akıma kapılıp kollarını ve tek bacağını kaybeden Furkan, hayallerine kulaç atıyor

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KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Adana'da yaklaşık iki yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu dirsek altından, sağ bacağını da diz üstünden kaybeden 16 yaşındaki Furkan Dal, gönül verdiği yüzme sporunda milli sporcu olabilmenin hayaliyle ter döküyor.

Geçirdiği kazanın ardından Furkan, doktorların ve ailesinin desteğiyle hayata tutundu.

Bir doğum günü partisinde tanıştığı Son Nokta Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Sezai Arsunar'ın yönlendirmesiyle yüzme sporuna başlayan Furkan, azmiyle dikkati çekti.

Gencin gayretine kayıtsız kalamayan antrenörleri, Furkan Dal'ı Konya'da düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'na götürdü.

Furkan, henüz ilk müsabakası olmasına rağmen, 6 Aralık'ta Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ve 195 sporcunun katıldığı organizasyonda gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.





- Hedef milli forma





Sağ bacağında protez bulunan Furkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem sağlığı hem de sosyal hayattan kopmamak için spora başladığını söyledi.

Bir yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini belirten Furkan, "Konya'daki yüzme şampiyonası benim çıktığım ilk müsabaka oldu. İlk müsabakam olmasına rağmen çok iyi geçti." dedi.

Furkan Dal, haftada 4 gün antrenman yaptığını, hocalarının da gösterdiği gayretten memnun olduğunu dile getirdi.

Kendi açısından çok iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Furkan, "Milli sporcu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Henüz bu işin başındayım. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.





- Antrenmanlarda çok istekli ve azimli





Son Nokta Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Sezai Arsunar ise engelli bireyleri yaş ayırt etmeden spora yönlendirebilmenin çabasıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Engelli bireylere, özellikle sosyalleşebilmeleri adına sporla ilgilenmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirten Arsunar, şöyle konuştu:

"Furkan kardeşimiz tesadüfen aramıza katılan engelli bir kardeşimiz. Müsabakalara başladığında çok heyecanlıydı ancak çıktığı bu ilk müsabakalarında o heyecanı atlattı. Genç sporcu antrenmanlarda çok istekli ve azimli. Çalışmalar çok verimli geçiyor. Furkan'ın milli takıma seçileceğine inanıyorum. Bu sene değil ama gelecek sene bunun müjdesini alacağımızı ümit ediyorum. Furkan, üzücü kazayı geçireli henüz iki yıl olmuş ama hayata küsmemiş. Gözleri mükemmel ışıldıyor. Biz de Furkan gibi kardeşlerimizi kazanmak, onları sporla yeniden hayata tutundurmak istiyoruz."

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