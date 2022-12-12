Yunak'ta marketlerde denetim yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, marketlerde gıda maddeleri başta olmak üzere çeşitli tüketim malzemelerine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Konak, "Denetimlerde fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması, ürünün son kullanım tarihinin geçip, geçmediğini kontrol ettik. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bir sıkıntı yaşamadık. Denetimler devam edecek. Tüm zincir marketler ve gıda üzerine satış yapan her yer denetlenecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.