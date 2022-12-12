Ilgın'da "Cezaevi Kitap Kafe" projesinin yapım çalışmasına başlandı

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KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi "Cezaevi Kitap Kafe" projesinin yapım çalışmasına başladı.



Eski cezaevinin bulunduğu taş binayı dönüşüm projesi için hazırlayan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Ertaş, kanalizasyon altyapısı konusunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın gerekli desteği Ilgın'a sağlayarak alt yapı çalışmalarına katkısının sürdürdüğünü söyledi.

Hamamlar konusunda kaplıca şehri Ilgın'ı bir üst lige taşıyacak projelerin hazır olduğunu, çok yakın zamanda ihalesine çıkacaklarını belirten Ertaş, şöyle devam etti:

"Kütüphane noktasında ise Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han Toplantı Salonunda yapımı devam eden Ilgın Kitap Kafe projesine ek olarak eski cezaevini yeniden dizayn ederek şehre değer katacak bir kütüphane projesini hayata geçiriyoruz. Eski cezaevini kütüphane olarak yeniden dizayn edip okuma ve çalışma alanı, kitap kafe, sessiz kütüphane, çocuk sinema salonu, çocuk okuma salonu ve yetişkin kütüphane olmak üzere bu güzel ve anlamlı projeyi şehre kazandırıyoruz."

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