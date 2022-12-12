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KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Nebahat Koru yönetimindeki Konya Türk Musiki Topluluğu ile İstanbul Türk Musiki Topluluğu, hazırladıkları ortak konseri sundu.

Mevlana Kültür Merkezi'nde verilen konseri, aralarında Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Bayru'nun da bulunduğu yerli ve yabancı konuklar ilgiyle izledi.

Konserdeki ilk kasideyi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı seslendirirken, ney taksimlerini sanatçı Uğur Onuk ve Süleyman Yardım icra etti.

Koro şefliğini Serhat Sarpel'in yaptığı etkinliğin sonunda Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu olan ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Esin Bayru da sahneye çıkarak koroya katıldı ve "Erler Demine" isimli ilahiyi sanatçılarla seslendirdi.

Programın sonunda Bayru, koro şefi Serhat Sarpel'e günün anısına bir plaket verdi.



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