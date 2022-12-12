Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749. yılında Konya'da törenlerle anılıyor.

Mevlana Kültür Merkezi'nde, "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin altıncı günü, sema salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Devlet sanatçısı Ahmet Özhan'ın, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Mevlevi Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Salonu dolduran çok sayıda yerli ve yabancı turist, Sema Ayin-i Şerifi'ni dikkatle takip etti.

Şebiarus programları, 17 Aralık'ta son bulacak.

- "Sema Ayin-i Şerifi" Mevleviliğin felsefesini yansıtıyor

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Allah'a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip tasavvufi bir tören niteliği taşıyor.

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde, semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor. Hazreti Mevlana'nın, kainatta canlı ve cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başıboş değil, Allah'ı zikrederek yapıldığını düşünerek, bu coşku ile sema ettiği kaynaklarda anlatılıyor.

Günümüze kadar Mevlevi zikri olarak süregelen sema, Cenabıhakk'a ulaşma gayesinin bir aracı olarak görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.