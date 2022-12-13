Konya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda park halindeki araca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.



Betül Kutlu idaresindeki 42 ZK 251 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Caddesinde aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu 06 RM 843 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Betül Kutlu ile araçta bulunan Özlem Kutlu yaralandı.



Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.