Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesinde ikamet eden A.T. (39), bir süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderi M.C.E. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, kayınbiraderi M.C.E'yi bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan A.T. emniyetteki ifadesinde M.C.E'nin çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Hayatını kaybeden M.C.E'nin küçük yaşlarda bir yakınına evlatlık verildiği, son birkaç haftadır da ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.