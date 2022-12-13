Seydişehir'de marketlerde denetim yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde etiket kontrolü gerçekleştirdi.

Tutal, fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, ürünlerin son tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi, denetim gerçekleştirdi. İşyeri açma, çalıştırma ruhsatları, stokçulukla ilgili depo kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Tutal, "Denetimlerimizde fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması, ürünün son kullanım tarihinin geçip, geçmediğini kontrol ettik. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere temizlik ürünleri ile diğer market ürünlerindeki reyon ve kasa fiyatları tek tek inceleyerek raf ve kasa fiyatını karşılaştırdık. Zabıta Müdürlüğü'müz vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek zincir marketler üzerinde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri her durumda Zabıta Müdürlüğü'müzü arayabilirler." dedi.



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