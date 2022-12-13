Bozkırlı kadınlar dünyaca ünlü markalara gömlek dikiyor

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KONYA (AA) - TANER AYDIN - Konya'nın yaklaşık 25 bin nüfuslu ilçesi Bozkır'da geçen yıl açılan ve çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 5 küçük atölyede üretilen tekstil ürünleri dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.

Bozkırlı bir girişimcinin İstanbul'dan ata topraklarına dönerek eski bir apartmanın alt katında kurduğu tekstil atölyesi pek çok ev kadınının da hayatını değiştirdi.

Hızla iş öğrenen kadınların her biri birer tekstil çalışanına dönüşürken, talepler sonrası atölye sayısı ilçede bir yıl içinde 5'e çıktı.



Üretilen gömlekler ise Libya, Irak, Cezayir, Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'da müşterilerle buluşuyor.

- İlçedeki ilk tekstil atölyesi

İş insanı Hasan Özcan, AA muhabirine, memleketi Bozkır'da tekstil atölyesi kurmak için geçen yılın eylül ayı başında eski bir apartmanın 250 metrekarelik giriş katını kiraladığını anlattı.



Böylece ilçedeki ilk tekstil atölyesinin çalışmaya başladığını belirten Özcan, atölyede çocuk, kadın ve erkek gömleği diktiklerini söyledi.



Özcan, "Önceden burada böyle bir şey yapılmıyordu. Şimdi bizimle beraber burada 5 atölye oldu. Burada 45 kişi çalışıyor, diğer atölyelerle beraber 150 personel yetişti." dedi.



Çalışanların yüzde 80'inin kadın olduğuna dikkati çeken Özcan, "Biz meslek öğretiyoruz. Bu bitmeyen bir meslek." diye konuştu.

- Dünyaca ünlü markalar müşterileri oldu

Özcan, 2,5 milyon liralık yatırımla işe başladıklarını ve ilk etapta iç piyasa için üretim yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Şimdi Allah'a çok şükür Almanya, Fransa, Hollanda'ya direkt ihracat yapabilen bir atölye haline geldik. İtalya'yla çalıştık. Biz ayda 15 bin gömlek üretmekteyiz. Diğer atölyelerle beraber Bozkır'a ayda 1 milyon lira civarında girdi sağladık."



Hasan Özcan, dünyaca ünlü markalar için üretim yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

- "Abiye, gelinlik dikmeyi düşünüyoruz"

İlçede 25 kişinin çalıştığı 100 metrekarelik bir diğer atölyenin Üretim Müdürü Meryem Ceylan, şunları aktardı:



"Burada erkek gömleği üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Atölyede ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Burada çalışanlar daha önce hiçbiri bu işi yapmıyordu. Burada sıfırdan başladılar ve çok iyi yerlere ulaştılar. Erkek gömleği ile başladık ama ilerleyen zamanlarda abiye, gelinlik dikmeyi düşünüyoruz."

- "Memleketimiz olduğu için böyle bir yatırım yapmak istedik"

İstanbul'dan memleketi Bozkır'a gelerek 17 kişinin çalıştığı kadın çantası üretim atölyesi kuran bir diğer girişimci Ahmet Büyükkorkmaz ise işletmesini 8 ay önce açtığını söyledi.

Büyükkorkmaz, "Ürettiklerimizi İstanbul'a veriyoruz, onlar da yurt dışına satıyor. Cezayir, Irak, Libya, Rusya'ya satıyorlar. Daha önce ilçemizde böyle bir şey yoktu, kendi memleketimiz olduğu için böyle bir yatırım yapmak istedik. Çalışanların birçoğuna işi kendimiz öğrettik. Amacımız işimizi, yatırımlarımızı büyütmek." ifadesini kullandı.

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