Konya'da 150 bin boş makaron ele geçirildi

Kişiliklere göre kadın tipleri! Alfa kadını mı beta mı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünlerinin depolandığı bilgisine ulaştı.

İş yerine düzenlenen operasyonda 150 bin boş makaron, 1600 paket doldurulmuş sigara, 880 paket nargile tütünü, 15 paket kıyılmış tütün, 10 elektronik sigara ve 35 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.