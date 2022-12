Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi

KONYA (AA) - Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli hakkında, "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, barınakta bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Mahkemesine sunuldu.



Bu kişilerin ifadelerine yer verilen iddianamede, her iki şüphelinin de köpeğin başına kürekle vurma olayı öncesi, söz konusu hayvanın Murat B'ye saldırdığını iddia ettiği aktarıldı.

- İddianamede "köpekler can dostumuzdur" vurgusu

Cumhuriyet savcısı iddianamede, şu ifadelere yer verdi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kafesinde bulunan yaklaşık 300 kadar can dostumuz köpeklerin, olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, kafes dışında aşılamalar yapılırken G3 kafesinin de ilaçlamasının yapılmasının planlandığı, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği, şüpheli Sefa'nın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli Murat'ın elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip, acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve veterinerlerce düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin, olay tarihinden bir gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli köpek olduğu belirlenmiştir."

- Şüphelilere 6'şar yıla kadar hapis istemi

"Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanlara bakmak ve onları korumakla görevlendirilen şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç'nin suçlu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, her iki şüphelinin de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

