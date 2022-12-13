Konya'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 64 kişi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, hırsızlık, gasp, silahla yağma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 64 kişi, yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü cezaevine gönderilirken, 51 şüphelinin işlemleri sürüyor.







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