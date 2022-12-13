Suğla Gölü kıyısında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suğla Gölü kıyısında yaralı halde bulunan flamingo tedavi altına alındı.



Suğla Gölü’nde ayağından yaralı halde bulunan bir flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyşehir Milli Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, uçamadığı görülen yaralı flamingoyu yeniden sağlığına kavuşturabilmek için seferber olurken Konya’daki Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı hayvan hastanesi yetkililerine teslim etti.



Yaralı flamingonun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına kavuşturulacağı belirtildi.

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