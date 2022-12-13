Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise öğrencilerini ziyaret etti

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiği belirtildi.

Konya'nın öğrenci sayısı ve genç nüfusuyla Türkiye'nin en aktif ve dinamik şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça okulları ziyaret ediyor, gençlerimizle hashibal ediyoruz. Bugün de Selçuklu Fen Lisesi'nde öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün öğrencilerimizin başarısı, yarın ülkemizin daha güçlü olmasına vesile olacak inşallah. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

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