Konya'daki İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lavanta üretimi gerçekleştirecek

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KONYA (AA) - Ereğli'de bulunan İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okula ait 30 dönümlük araziye 30 bin kök lavanta dikti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, lavanta bahçesinin bölgede ilgi odağı olması bekleniyor.

Öğrenci ve öğretmenler, arazide üretilen lavantalardan lavanta yağı, lavanta balı gibi birçok ürün elde etmeyi hedefleniyor.

Yürütülen çalışmalarla hem öğrencilerin işi alanda öğrenmeleri hem de okul bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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