Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya-Afyonkarahisar kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ç.Ö. ve Ukrayna uyruklu Z.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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