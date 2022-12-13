Konya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Musa Yiğit idaresindeki 42 CVY 24 plakalı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Yağmurlu hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Yiğit ile araçtaki Erdem Yıldız (18), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.