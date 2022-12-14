Konyalı çift aynı durakta 11 yıldır taksicilik yapıyor

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KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR / MUSTAFA KEMAL ATEŞ - Konya'nın Hüyük ilçesinde, aynı durakta kendilerine ait taksilerde 11 yıldır şoförlük yapan Fatma ile Mustafa Arslantaş çifti, evdeki dayanışma örneğini iş hayatında da sürdürüyor.

İlçe merkezinde yaşayan 45 yaşındaki Fatma ile 51 yaşındaki Mustafa Arslantaş, 26 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Fatma Arslantaş, eşinin de desteğiyle 11 yıl önce taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

Aynı durakta şoförlük yapan çift, duraktaki diğer taksiciler ve müşteriler tarafından da herkese örnek gösteriliyor.

- "Karı koca olmanın avantajı işimize de yansıyor"

Çevresinde aracının bakımı konusundaki titizliğiyle bilinen Fatma Arslantaş, AA muhabirine, eşinin şoförlük yapma fikrine sıcak baktığını ve o günden sonra kendisine hep destek olduğunu söyledi.

Babasının, tehlikeli olabileceği düşüncesiyle taksici olmasına karşı çıktığını ama kendisinin başardığını aktaran Arslantaş, şöyle konuştu:

"Babama 3 çocuğumu okutmak istediğimi ve bunun için çalışmak istediğimi söyledim. Sonrasında zaten işi yapabildiğimi gördü. Bu mesleğe başlarken kendimi hep başaracağıma inandırdım ve gerisi geldi. Önceden hiçbir yeri bilmiyordum. Şimdi buralarda görmediğim, bilmediğim yer yok. Gece yarıları işe gittiğim oluyor. Karı koca olmanın avantajı işimize de yansıyor. Bize güvenen çok müşterimiz var. "Karı kocasınız, diye tercih eden özel müşterilerimiz var. 'Kadın gelsin' diyen çok. İkimizin de farklı taksisi var. Gece işlerine genelde eşim, yetişemediğinde ben gidiyorum. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Fırsat buldukça eve gidip yemeğimi pişiriyorum. Eşimle birlikte yemeğimizi yiyor, tekrar işimize devam ediyoruz."

Taksisini bir kadın titizliğiyle sürdüğünü belirten Arslantaş, "Aracımı kendim temizliyor, yıkıyorum. Her bakımını kendim yapıyorum. Sadece yıllık bakımı için servise gidiyorum. Daha bir gün yolda kalmadım. Kaza bela, çok şükür öyle büyük bir şey yaşamadım. Ufak tefek oldu, ama o kadarlık olur. Tüm çabam üç kız çocuğum için. Ben okuyamadım, hayalim hemşire olmaktı. Hemşire olan büyük kızım benim hayalimi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Arslantaş, aracına ilk kez binen müşterilerin bazen "ağabey" dediğini ancak kadın olduğunu görünce, "pardon abla" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiğini ifade etti.

- "Kadınlar genelde eşimi tercih ediyor"

Mustafa Arslantaş ise görücü usulü evlendikleri eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini dile getirdi.

Eşinin her alanda kendisinin en büyük destekçisi olduğunu anlatan Arslantaş, şöyle devam etti:

"Talep olduğu sürece 24 saat çalışıyoruz. Eşimi işe gönderdiğimde gözüm arkada kalmıyor. Vatandaşlarımız da bizden gayet memnun. İlk etapta biraz, 'kadın taksici olur mu' gibi söylemlerde bulunuldu ama sonra herkes alıştı. Kadınlar genelde eşimi tercih ediyor. Eşimin şoförlüğü gayet güçlü ve direksiyonu sağlamdır. Müşteri olarak eşimin ayrı bir kitlesi var. Onun kadın müşterileri daha çok, bizde kadın yolcu yok." ifadelerini kullandı.

Cansu Uyanık ise Fatma Arslantaş'ın devamlı müşterilerinden olduğunu kaydetti.

Arslantaş'ın işini çok iyi yaptığını belirten Uyanık, "Bence her yerde kadın taksici olması lazım. Şoförlüğü çok iyi. Biz kendisinden çok memnunuz." dedi.

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