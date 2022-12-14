Konyalı çift aynı durakta 11 yıldır taksicilik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyalı çift aynı durakta 11 yıldır taksicilik yapıyor

AA

Konyalı çift aynı durakta 11 yıldır taksicilik yapıyor

KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR / MUSTAFA KEMAL ATEŞ - Konya'nın Hüyük ilçesinde, aynı durakta kendilerine ait taksilerde 11 yıldır şoförlük yapan Fatma ile Mustafa Arslantaş çifti, evdeki dayanışma örneğini iş hayatında da sürdürüyor.

İlçe merkezinde yaşayan 45 yaşındaki Fatma ile 51 yaşındaki Mustafa Arslantaş, 26 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Fatma Arslantaş, eşinin de desteğiyle 11 yıl önce taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

Aynı durakta şoförlük yapan çift, duraktaki diğer taksiciler ve müşteriler tarafından da herkese örnek gösteriliyor.

- "Karı koca olmanın avantajı işimize de yansıyor"

Çevresinde aracının bakımı konusundaki titizliğiyle bilinen Fatma Arslantaş, AA muhabirine, eşinin şoförlük yapma fikrine sıcak baktığını ve o günden sonra kendisine hep destek olduğunu söyledi.

Babasının, tehlikeli olabileceği düşüncesiyle taksici olmasına karşı çıktığını ama kendisinin başardığını aktaran Arslantaş, şöyle konuştu:

"Babama 3 çocuğumu okutmak istediğimi ve bunun için çalışmak istediğimi söyledim. Sonrasında zaten işi yapabildiğimi gördü. Bu mesleğe başlarken kendimi hep başaracağıma inandırdım ve gerisi geldi. Önceden hiçbir yeri bilmiyordum. Şimdi buralarda görmediğim, bilmediğim yer yok. Gece yarıları işe gittiğim oluyor. Karı koca olmanın avantajı işimize de yansıyor. Bize güvenen çok müşterimiz var. "Karı kocasınız, diye tercih eden özel müşterilerimiz var. 'Kadın gelsin' diyen çok. İkimizin de farklı taksisi var. Gece işlerine genelde eşim, yetişemediğinde ben gidiyorum. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Fırsat buldukça eve gidip yemeğimi pişiriyorum. Eşimle birlikte yemeğimizi yiyor, tekrar işimize devam ediyoruz."

Taksisini bir kadın titizliğiyle sürdüğünü belirten Arslantaş, "Aracımı kendim temizliyor, yıkıyorum. Her bakımını kendim yapıyorum. Sadece yıllık bakımı için servise gidiyorum. Daha bir gün yolda kalmadım. Kaza bela, çok şükür öyle büyük bir şey yaşamadım. Ufak tefek oldu, ama o kadarlık olur. Tüm çabam üç kız çocuğum için. Ben okuyamadım, hayalim hemşire olmaktı. Hemşire olan büyük kızım benim hayalimi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Arslantaş, aracına ilk kez binen müşterilerin bazen "ağabey" dediğini ancak kadın olduğunu görünce, "pardon abla" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiğini ifade etti.

- "Kadınlar genelde eşimi tercih ediyor"

Mustafa Arslantaş ise görücü usulü evlendikleri eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini dile getirdi.

Eşinin her alanda kendisinin en büyük destekçisi olduğunu anlatan Arslantaş, şöyle devam etti:

"Talep olduğu sürece 24 saat çalışıyoruz. Eşimi işe gönderdiğimde gözüm arkada kalmıyor. Vatandaşlarımız da bizden gayet memnun. İlk etapta biraz, 'kadın taksici olur mu' gibi söylemlerde bulunuldu ama sonra herkes alıştı. Kadınlar genelde eşimi tercih ediyor. Eşimin şoförlüğü gayet güçlü ve direksiyonu sağlamdır. Müşteri olarak eşimin ayrı bir kitlesi var. Onun kadın müşterileri daha çok, bizde kadın yolcu yok." ifadelerini kullandı.

Cansu Uyanık ise Fatma Arslantaş'ın devamlı müşterilerinden olduğunu kaydetti.

Arslantaş'ın işini çok iyi yaptığını belirten Uyanık, "Bence her yerde kadın taksici olması lazım. Şoförlüğü çok iyi. Biz kendisinden çok memnunuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 ...
Konya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 8 ...
(Görüntülü) KONYA&#039;DA HASTA TAŞINAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA'DA HASTA TAŞINAN AMBULANS İLE ...
(Görüntülü) KONYA-TIR&#039;IN PATLAYAN LASTİĞİNİ KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ÇARPIP KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA-TIR'IN PATLAYAN LASTİĞİNİ ...
KONYA'DA HASTA TAŞINAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI
YEREL HABERLER KONYA'DA HASTA TAŞINAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ...
Konya'da hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hasta taşınan ambulans ile otomobil ...
TIR'IN PATLAYAN LASTİĞİNİ KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ÇARPIP KAÇTI
YEREL HABERLER TIR'IN PATLAYAN LASTİĞİNİ KONTROL EDEN SÜRÜCÜYE ...
TIR'ın patlayan lastiğini kontrol eden sürücüye çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER TIR'ın patlayan lastiğini kontrol eden sürücüye ...
(Görüntülü) KONYA - KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİLİYLE ŞARAMPOLE UÇTU 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA - KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA ...
Konya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü
Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle ...
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki ...
Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren ...
Konya'daki İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lavanta üretimi gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Konya'daki İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ...
Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibine 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise ...
Evinin bahçesinde "ata tohumu" yetiştiren kadın girişimci kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde "ata tohumu" yetiştiren kadın ...
Suğla Gölü kıyısında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı
YEREL HABERLER Suğla Gölü kıyısında yaralı bulunan flamingo ...
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 ...
'Cinsel saldırı' ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü
YEREL HABERLER 'Cinsel saldırı' ile suçladığı kayınbiraderini ...
Konya'da, köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 şüpheliye 6'şar yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Konya'da, köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 şüpheliye ...
Konya'da 150 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 150 bin boş makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.