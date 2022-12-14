Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 200 sikke ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 200 sikke ve tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 200 sikke, tarihi eser niteliğinde 10 obje ve 3 detektör cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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