Akşehir'de tesktil atık kumbaraları ilgi görüyor

KONYA (AA) - Akşehir'de tekstil atık kumbaralarında 5 ayda 9 bin 350 kilogram tekstil atığı toplandı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptğı yazılı açıklamada, tekstil/giysi atıklarının toplanması için temmuz ayında kumbaraların yerleştirildiğini hatırlattı.
Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanım sonrası ihtiyaç duyulmayan giysi ve ayakkabıların topladığını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:
"Bu atıklar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Şehrimizde belli noktalara yerleştirilen tekstil atık kumbaraları değerli hemşehrilerimiz tarafından ilgi gördü. Bugüne kadar 9 bin 350 kilogram tekstil atığı toplanarak, geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlarımızın evlerindeki kullanılmayacak durumda olan tekstil ve ayakkabılarını attıkları tekstil atık kumbaralarının sayısını artırmayı planlıyoruz."