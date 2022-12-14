Akşehir'de tesktil atık kumbaraları ilgi görüyor

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KONYA (AA) - Akşehir'de tekstil atık kumbaralarında 5 ayda 9 bin 350 kilogram tekstil atığı toplandı.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptğı yazılı açıklamada, tekstil/giysi atıklarının toplanması için temmuz ayında kumbaraların yerleştirildiğini hatırlattı.



Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanım sonrası ihtiyaç duyulmayan giysi ve ayakkabıların topladığını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:



"Bu atıklar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Şehrimizde belli noktalara yerleştirilen tekstil atık kumbaraları değerli hemşehrilerimiz tarafından ilgi gördü. Bugüne kadar 9 bin 350 kilogram tekstil atığı toplanarak, geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlarımızın evlerindeki kullanılmayacak durumda olan tekstil ve ayakkabılarını attıkları tekstil atık kumbaralarının sayısını artırmayı planlıyoruz."

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