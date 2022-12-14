Konya'da hayvan pazarında tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Ilgın hayvan pazarı yakınlarında karşılaşan Mehmet Ali B. ile Mehmet H. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet H, tüfekle Mehmet Ali B'yi bacağından yaraladı.
Mehmet H, tüfeği havyan pazarına atarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali B, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.